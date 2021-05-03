Fatih Terim: ''Kaybedersek Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder, alkışlarız!''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa "Kaybedersek Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklarız, tebrik ederiz, tüm teknik heyet futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Şampiyonluk yarışından vazgeçmeyeceklerini belirten Terim, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında kazanamamaları halinde Siyah Beyazlı ekibi tebrik edeceklerini ve alkışlayacaklarını ifade etti, ''Derbiyi kazanmamız halinde devam ediyoruz, aksi halinde de %1 dahi ihtimal kalmıyor. Kazanamazsak geçeriz kenara, Beşiktaşlı dostlarımızı tebrik eder ve alkışlarız." diye konuştu.

Süper Lig'in 39. haftasında Başkent'te Gençlerbirliği'ni iki golle deviren Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi başardı.

Galip gelmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Terim, ''Galip gelmek çok önemli. Son 3 maç kaldı. Oyun genel olarak kontrolümüz altında geçti. Özellikle oyunu kontrol altına almada, domine etmede, yüksek pas yüzdesiyle, doğru pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Gençler'in düşmeme gibi bir stresi, bizim de kopmama, ümidi sonuna kadar taşıma hedefimiz vardı. Buradan hareketle güzel bir maç oldu diyebiliriz." diye konuştu.

Emre Akbaba'nın iptal edilen golüne sitem eden Terim, "3. golümüz niye verilmedi? Anlamış değilim. Birazcık top oynamış olsa, onun gol olduğunu görürdü VAR'daki hakem. Sonuç itibarıyla ümidimizi ne kadar yüzdeye bırakırsak bırakalım, vazgeçmeme gibi bir huyumuz var." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçının önemine de değinen tecrübeli futbol adamı, "Kaybedersek Beşiktaşlı dostlarımızı kucaklarız, tebrik ederiz, tüm teknik heyet futbolcular olarak dizilir alkışlarla uğurlarız." şeklinde konuştu.



PAYLAŞ