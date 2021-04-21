Fatih Terim: Kızıyorum, kazansak bambaşka olacaktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için kızgın olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Galatasaray olarak iç sahada daha baskılı, daha üretken olmamız gerekir. İlk yarı bunu yapamadık. Rakip daha iyi oynadı. Bunu kabul etmeliyiz. İkinci yarı momentumu aldık. Baskılarla top çaldık. Yine bir bireysel hatadan gol yedik. O da oyuncuda psikolojik olarak 'yine mi' duygusu yaşattı. Sivas maçında geri pas atıyor Martin, gol yiyor. Rizespor maçında Saracchi taç atıyor, Luyindama ile gol yiyoruz. Bu yetmiyor Emre geri pas atıyor gol yiyoruz. Bireysel hataları sürekli yapan ve cezalandırılan bir takım olarak oyuncuları psikolojik olarak etkiliyor. Yine mi, yine mi mağlup olacağız diyorlar. Kızıyorlar. 3-5 dakika şok yaşadılar. Küsme, oyunu bırakma oldu. Şurada kazansak olaylar bambaşka bir yere gelecekti. Kızıyorum. Galatasaray'ın ikinci yarı 11 şutu var belki ama üretmede daha fazla olmalıyız. Gelen, üreten, pozisyon bulan bir takım olmalıyız. Rakip ne oynarsa oynasın. Kendi oynadığımız oyunu istedik, ekstra bir şey istemedik. Bunu yaptığımız anlarda enteresan bir gol yedik. Doğru yerde durmayıp, doğru pozisyon almayınca, Luyindama da rakibe oynayınca kritik zamanda geriye düştük. Buradan dersler çıkarmalıyız. Bu 1 puan bize nasıl dönecek göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle 1 puanlar vardır ki size farklı döner. İnşallah öyle olur. Bu sene anlaşıldı ki bizim dışarıyla paylaşamadığımız bir sürü sıkıntılarımız var. Tam birini iyi ederken, öbürü sakatlanıyor. Çıkan giren oyuncuların da doğru oynaması, senelerdir oynadığımız oyunu en iyi şekilde oynaması gerekir. Maalesef bugün olmadı. İşimiz devam, yapacak başka bir şey yok." ifadelerini kullandı.

6 haftada 18 puan alınabileceğini vurgulayan Terim, "Arkadaşlar, kırılganlık olabilir. Az şeylerle uğraşmıyoruz. İçeride dışarıda. Bunu kabul etmek lazım. Sakatlıklar, cezalar. Ben şimdi niye ceza yedim sarı kart. Yana doğru hizadan çıkmışız. Sahaya girmemişiz, bilmemne olmamış. Bir sürü şey başımıza geliyor. Bir örnek vereyim. Yedlin'e bir faul yapıldı, hala oynamıyor. Sarı kart. Bir şey olmamış gibi devam. Biz 10-11 maçı 10 kişi oynadık. Bir sürü sıkıntı bir araya gelince içte ve dışta problem haline geliyor. Çözüyor muyuz, tabii ki çözüyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Allah nasip ederse en iyi şekilde devam edeceğiz. 6 hafta var, az buz değil. 6 hafta 18 puan demek. Rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. Her maç her rakip için puan kaybı olabilir. Türkiye Ligi'nin de güzelliği bu zaten." dedi.