Fatih Terim küplere bindi: Profesyonel olmayanlarla işim olmaz

Tecrübeli çalıştırıcı, karşılaşmanın ardından soyunma odasında bütün takıma esti gürledi. Futbolcuların ağzını bıçak açmazken, ortalık bir anda buz kesti. Terim, “Bu mu Galatasaray! Siz böyle futbolcular mısınız! Lig umrunuzda değil mi! İşini ciddiye almayan herkes teker teker gönderilir” diyerek sözlerine başladı.

ADAMLAR PERŞEMBE OYNADI KİMSEDEN SES SEDA ÇIKMADI

İmparator, “Üstünüzdeki formanın hakkını vereceksiniz. Benim profesyonel olmayanlarla işim olmaz. Böyle devam ederseniz kim olursa olsun ocakta veya haziranda bu takımdan gönderilir. Ligde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi’ne gitme hakkını kazandınız. Hiçbir rakibi küçük görme lüksünüz yok. Adamlar (Akhisar) perşembe Avrupa maçı oynadı. Daha fazla dinlendiniz. İsim olarak bakıldığında daha kalitelisiniz. Ama koşmazsanız, kalite filan kalmaz” dedi. Bu sözler üzerine Galatasaraylı futbolcular sus pus oldu. Ortam gerildi. Bazı isimlerin son derece tedirgin olduğu öğrenildi. Fatih Terim’in karşılaşmanın ardından yaptığı, “Bu işi halledeceğiz. Sahada halledemezsek ocakta halledeceğiz. Ocakta olmazsa haziranda halledeceğiz” açıklamasının hedefi de böylece ortaya çıktı. Önümüzdeki haftalarda Sarı-Kırmızılı takımda büyük değişiklikler olması bekleniyor. Kenara gelecek ilk isimse Brezilyalı Mariano olacak.

(Akşam)



