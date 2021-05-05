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Fatih Terim o küfrü affetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyada kendisi hakkında hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar yapan Emir S.'ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.  Kaynak: Fatih Terim küfrü affetmedi! 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, küfürlü paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısına tazminat davası açtı.

Avukatı tarafından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Emir S.'nin herkesin görebileceği bir platformda kişilik haklarına alenen zarar verici şekilde hakaret ve küfür ettiği öne sürüldü. Emir S.’ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Mahkeme dava dilekçesini kabul etti. Tazminat davası önümüzdeki günlerde görülecek.

 

Etiketler Galatasaray galatasaray fatih terim küfür dava mahkeme
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