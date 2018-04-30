Fatih Terim: Şenol Güneş'e geçmiş olsun dedim

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk 4 sıradaki takımlara karşı ciddi bir üstünlüğümüz var. Muslera'nın formu Taffarel'dir. Bütün kalecilerimizin formu ona ait. Yardımcılarıma da teşekkür ederim. Takımı müthiş hazırlandılar. Öyle bir maç ki rakiplerimizin kazandığı zaman işiniz daha zor olur. Bugün maçın hakkını verdik. Futbolun hakkını verdik. Emeğimizin sonucunu aldık. Ruhumuzu ortaya koyduk. Dualarımız kabul oldu. Daha çok atabilirdik. Maçı sonuna kadar hak ettik. Ayrıca bu skor böyle bakınca iyi gözüküyor. Bugün en çok sahada Galatasaray olduğumuz ve inanarak kazandığımız için mutluyum. Kalan 270 dakikanın ikisi dışarıda, biri içeride. Bugünkü cesaret ve ruhla 270 dakikayı geçebiliriz. Elbette 50 bini aşkın inanmış taraftarımıza da teşekkür ederim. Cimbom taraftarıyla başı dik yürür. 3 maç için de Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Mariano'nun da Linnes'in de iyi oyuncular olduğunu söyleyen Terim, "Orada üzüntüm Mariano erken değişiklik oldu. Linnes ve Mariano ile en iyi olan bölgemiz orası. Bazen başkasına şansı oluyor. Bugün Linnes onu örnek bir profesyonel olduğunu gösterdi. Linnes oynamıyor, oynadığı zaman her dakika oynuyormuş gibi sahada" şeklinde konuştu.

"YİNE OLSA YİNE GOMIS'E ATTIRIRDIM"

Gomis'in takımın önemli bir golcüsü olduğunun altını çizen Fatih Terim, "Attığı gol sayı önemli bir sayı. Bir daha penaltı olursa yine ona attıracağım. Varsın diğer maçlarda atsın, derbilerde atmasın. O bunu hak ediyor. Bazen golcüler tutukluk yapabiliyor. Gomis'in bir iki maçlık atamadığı dönem var. Yoksa Gomis yine atar. Attığı kadar oyunuyla da bize katkısı var. Takımda iyi bir lider. Futbolu yaşayan ve bize lazım olan bir oyuncu. Maçın gidişatı farklı olsaydı belki Eren'i de alabilirdik. Gomis'ten vazgeçmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAN DAHA BASİT VE ÇABUK OYNADIK"

Beşiktaş'tan daha basit ve çabuk oynadıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Ancak bizim kazanmamızda en önemli etken Beşiktaş'a kendi yarı sahamızda kolay pas imkanı vermedik. Rakip sahadan 300 pas yapan takıma bugün müsaade etmedik. Beşiktaş'ın en önemli özelliği rakip sahada pas yüzdesinin yüksek olması" dedi.

"DONK'UN GİTMESİNDEN YANA DEĞİLİZ"

Donk'un her geçen gün performansının arttığını söyleyen Terim, "Çok çalışıyor. Bütün arkadaşlarının sevdiği müthiş bir çocuk. Sahada birkaç görevi yapacak adama her zaman ihtiyaç olur. Onun gitmesinden yana değiliz. O da bize sormadan bir şey yapacak biri değil" şeklinde konuştu.

"ONLARIN KARARINA SAYGI DUYULMASI LAZIM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in derbide yaşanan olaylardan sonra sezon sonu kariyerlerini sonlandıracağı yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Fatih Terim, "Açıkçası böyle maçlardan sonraki o adrenalinin yüksek olduğu dönemde söylenen sözleri hepimizin yapıyoruz, sinirleniyoruz. Ertesi gün biraz saha akil olabiliyoruz. Ben rakipler ya da başka teknik adamlar hakkında mecbur olmadıkça konuşmuyorum. Onların kararlarına saygı duyulması lazım. Zamanı gelince onlar hakkında konuşuruz. Ama şu an zamanı değil" diye cevap verdi.

"TOLGA'NIN AYAĞINDA SAKATLIK VARDI"

Tolga Ciğerci'nin hafta içi antrenmanlara katılmamasına açıklık getiren deneyimli çalıştırıcı, "Tolga'nın iki ayağında problem var. Zaman zaman dinlemek zorunda. Hafta başı Yener İnce'ye ayağının ağrıdığını söylemiş. Tolga bugün soyunma odasındaydı. Ağrım var deyince üzerine gidemezsiniz. Doktor daha iyi biliyor. Doktor 'oynayabilir' dedi. Tolga 'ayağım ağrıyor' dedi. Biz de sağlık ekibi ile tedavisine bıraktık" dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ'E GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİM"

Fatih Terim, maçtan önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dediği açıklayarak, "Olan bir hadise var. Milli takım arkadaşım, dostum benim. Kendisine gidip geçmiş olsun dedim." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son olarak ise Süper Lig'e yükselen Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'u tebrik etti.