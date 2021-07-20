Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PSV Eindhoven maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir muhabirin Ghezzal hakkında sorduğu soruya da cevap verdi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

"BAŞKALARININ FIRSAT GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ"

"Dün başkanımızın transferlerle ilgili gerekli açıklamaları yaptığını düşünüyorum. Kulübümüzün ortak akıl olarak belirlediği kriterleri göz önüne bulundurarak hareket ediyoruz. Özellikle transferler konusunda, çok kısa süre de olsa bir müsaade rica ediyorum. 23 kişi geldik buraya ve bu arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli. Çok kısa süre transfer konusunu, en azından şu an askıya alırsak çok mutlu olacağım. Burada bulunan tüm oyuncularımıza saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. 1-2 küçük hatırlatma yapmadan da geçemeyeceğim. Sezonu erken açtık, dolayısıyla biz de isterdik ki Ağustos'ta, Eylül'de oynayacağımız maçlar olsun, maalesef bugün bu noktadayız. Bunu bir şikayet ya da mazeret olarak da söylemiyorum. Biz böyle görmediğimiz gibi başkalarının da bunu fırsat olarak görmesini istemiyoruz."

GHEZZAL SORUSUNA CEVAP VERDİ



Fatih Terim adı Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal transferiyle ilgili konuştu.

Ghezzal sorusunun sorulması üzerine Terim, "Transfer konusunu bugünlük askıya almak istiyorum demiştim. Maç sonrası gelenleri yavaş yavaş görebilirsiniz zaten. Transfer dinamik bir iştir. Bugün istediğimiz, anlaştığımız oyuncuyu diğer gün istemeyebiliriz." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Galatasaraylılar endişeleniyorlar, hayıflanıyorlar, haklı olabilirler ama Galatasaray'ı daha büyük zararlara sokmamak için ben ve başkanımız böyle karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz ama 3 senelik planda çok şeyin değişeceğini görecekler." şeklinde konuştu.

"ÇOK DAHA YÜKSEK BEDELLER ÖDEYECEKTİK"

"Başkanların, yönetimlerin, teknik heyetlerin listelerini bilmeyen yok, hangi mevkileri güçlendirmemiz gerektiğini de herkes biliyor. Bir maç için birkaç oyuncu yetiştirmeyi planlasaydık, olağandan çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalacaktık. Biz 3 sezonluk bir projeksiyon düşünüyoruz, yakın süre içerisinde de neler yapacağımızı, nelerle Galatasaraylıların karşılaşacağını hep beraber göreceğiz. Kimseden korkmadığımızın da bilinmesini isteriz. Her sahada herkesle oynarız, kazanırız, kaybederiz ama mücadelemizi sürdürürüz. Eksiğimiz var, bayağı eksiğimiz var. Sonuçta biz Galatasaray'ız, buradayız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

FEGHOULI, FALCAO VE BABEL

Feghouli de, Falcao da, Babel de bizim önemli oyuncularımız. Başkanımızın 4 oyuncuyla ilgili ekonomik işareti, oyuncularımızın teknik kapasiteleriyle, verdikleri hizmetle alakası yoktu. Onlar bizim kıymetlilerimiz, Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Onlardan faydalanmayı düşünüyoruz. Falcao'ya 1 günlük hafif sakatlığı için izin verdik, Feghouli'ye de sıkıntı olmasın diye izin verdik. 3 arkadaşımız da bizim için değerlidir. Falcao bana geldi dün, kendisinin bizimle beraber Eindhoven maçına gelmek istediğini ifade etti, bu da beni son derece memnun etti. Bu önemli isim, inşallah şans verdiğimizde en iyi hizmeti yapacaktır.

"ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN BİR TAKIM"



PSV Avrupa'da çok benzeri olmayan bir takım diye düşünüyorum. Ön alan baskısını iyi yapan, zaman zaman 2-2-6 pozisyonuna gelen ciddi ve önemli bir rakiple oynayacağımız. Roger Schmidt, çok saygı duyduğum bir meslektaşım. Avusturya ve Almanya'da çok önemli işler yaptı, şimdi de önemli bir görev üstlendi. Onlar da bizim gibi sezonu erken açtılar ve istenen seviyeye iki taraf da ulaşamadı ama umarım, 2. maçımıza umutlu, bizi avantajlı kılacak bir sonuçla ayrılırız ancak dikkat etmemiz gereken bir takım.