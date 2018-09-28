Fatih Terim'den futbolculara sert uyarı

Deplasmanda aldığı yenilgilerle zirvedeki yerini kaybeden Galatasaray'da tek hedef bugün BB Erzurumspor'u yenerek Süper Lig'e geri dönmek! Sarı-kırmızılılarda Trabzon'daki 4-0'lık yenilgi ve ardından geçtiğimiz hafta Akhisar karşısındaki 3-0'lık yenilgi ile birlikte teknik direktör Fatih Terim de küplere bindi.

Oyuncularına yönelik sözleri ile forma için sahada savaşmayan isimleri işaret eden Terim, Erzurum maçı öncesinde de oyuncularına tatlı sert bir uyarıda bulundu.

İlk 11'de değişime giderek sahaya çıkacak olan Terim, herkesin forma için savaşmasını isterken şu ifadelerle de Erzurum maçının önemine değindi:

'ZOR OLACAK'

"Bizim için rakip ayrımı diye bir şey olamaz. Akhisar'dan alınan yenilgi herkese ders olmalı. Erzurum karşısında sizden sadece galibiyet beklemiyorum. Herkes kendine çeki düzen vermek zorunda. G.Saray'da oynadığınızı unutmayın!

Kendi taraftarımızın önünde iyi futbol ile kazanmalıyız. Bunun başka çaresi yok. İyi futbol oynayacağız, kazanacağız ve maç fazlası ile de olsa liderlik koltuğuna oturacağız. Temiz bir sayfa açalım. Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kazanıp rahatlamalıyız. Herkese gücümüzü göstermek zorundayız. Zorlu bir periyoda giriyoruz. Herkes iyi futbol ve galibiyetten başka bir şey düşünmesin."

(Vatan)



