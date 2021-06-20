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Fatih Terim'den Galatasaray'ın yeni başkanı Elmas'a yanıt

Fatih Terim'den Galatasaray'ın yeni başkanı Elmas'a yanıt

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Fatih terim" açıklamasının ardından Twitter'da ünlü teknik direktör başkana yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas şu açıklamayı yapmıştı: "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız."

Fatih Terim'den de yanıt gecikmedi. Terim, "Her zamanki heyecanla, İlk Günkü Gibi" cevabını verdi.

Etiketler Galatasaray fatih terim galatasaray burak elmas
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