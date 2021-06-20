Fatih Terim'den Galatasaray'ın yeni başkanı Elmas'a yanıt

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Fatih terim" açıklamasının ardından Twitter'da ünlü teknik direktör başkana yanıt verdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas şu açıklamayı yapmıştı: "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve #BirlikteÇokŞeyBaşaracağız."

Fatih Terim'den de yanıt gecikmedi. Terim, "Her zamanki heyecanla, İlk Günkü Gibi" cevabını verdi.