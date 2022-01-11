Fatih Terim'e sürpriz talip! Acun Ilıcalı peşine düştü

Galatasaray'la yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim'e kararın resmen açıklanmasının ardından ilk teklifin geldiği ortaya çıktı.

Galatasaray Kulübü, bugün sürpriz bir karara imza atarak teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı.

Kararın kulübün internet sitesinden resmen açıklanmasının hemen ardından Terim'e ilk teklifin geldiği ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı kulübün internet sitesinden başkan Burak Elmas imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa’da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.

Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz."

Kararın Galatasaray resmi internet sitesinde yayınlanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

Resmi açıklamanın hemen ardından İngiltere'nin Hull City takımını alan Acun Ilıcalı'nın Terim'le görüşme yapmak için harekete geçtiği iddia edildi.

Ilıcalı'nın Hull City için mi yoksa Avrupa kupalarını ekranlara getiren Exxen'de yorumculuk için mi teklif yapacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.