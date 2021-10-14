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Fatih Terim'e sürpriz talip! Avrupa'dan talibi çıktı

Fatih Terim'e sürpriz talip! Avrupa'dan talibi çıktı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Avrupa'nın dev kulübü talip oldu.

Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığa gelmesiyle Sarı Kırmızılı ekiple 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Fatih Terim, transfer döneminde de 3 yıllık planlama yapıldığını açıklamıştı.

Burak Elmas'ın başkanlık süresince sözleşme imzalayan Fatih Terim'in Sarı Kırmızılı takımla yeni bir jenerasyon yaratma hedefinin olduğu ve bu hayalini gerçekleştirmek istediği biliniyor...

Galatasaray'la 3 yıllık sözleşmesi bulunan tecrübeli teknik adam için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Avrupa'nın dev kulübü teknik direktörlük koltuğuna Terim'i getirmeyi hedefliyor.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Fransa'dan talip var... 1987'den beri Olympique Lyon'un sahibi ve başkanı olan Jean-Michel Aulas, takımın bu sezon orta sıralara mahkum olmasından ve istikrarsız sonuçlar almasından çok rahatsız.

PETER BOZS İLE YOL AYRIMINDA

Takımın teknik direktörü Peter Bosz'la bir görüşme yapacağı öğrenilen Aulas'ın ayrılık hazırlığında olduğu, bu süreçte yeni hocayı belirlemeyi amaçladığı belirtildi.

Fransız bir menajerlik şirketiyle iletişime geçen Aulas, takımın başında çok güçlü bir teknik direktör görmek istediğini ifade ederek, listenin 1 numarasında Fatih Terim'in olduğunu bildirdi.

Aulas, menajerlere Fatih Terim'le görüşüp anlaşmaları konusunda tam yetki verirken, tecrübeli hocanın parayla ikna edilemeyeceği, ancak proje ve transfer yetkisi verilirse bu teklifi düşünebileceği yönünde bir fikir birliğine varıldı.

AULAS'TAN TERİM YORUMU: FUTBOLUN KRALI

Jean-Michel Aulas'un bu görüşmede Terim için, "Le Roi Du Football" yani "Futbolun Kralı" anlamında bir ifade kullandığı da gelen haberler arasında.

YENİ HOCA BELİRLENDİKTEN SONRA AYRILIK

Lyon, 9 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 13 puanla 10. sırada yer alıyor ve lider PSG'nin 11 puan gerisinde yer alıyor. Başkan Aulas'ın, yeni hocayı belirledikten sonra Bosz'la yolları ayıracağı, bu nedenle görüşmelerin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Fanatik

Etiketler Galatasaray Lyon lyon fatih terim galatasaray transfer teklif talip
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