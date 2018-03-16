Fatih Terim'in kozu Fernando !

Galatasaray’da derbi öncesi Teknik Direktör Fatih Terim’in kafasındaki kadro netleşti. Tecrübeli çalıştırıcı yarınki zorlu mücadelede orta sahayı Fernando-Selçuk İnan ikilisine emanet edecek.

Fernando böylece 3 ay sonra 11’de başlamış olacak. Karabük maçıyla beraber sahalara dönen Fernando’nun fizik durumunun iyi olduğu ve rahatlıkla 90 dakikayı çıkarabileceği vurgulandı. Terim, Fernando’nun yokluğunda takıma kazandırdığı Donk’u ise kulübede tutacak.

Cim-Bom’da ayrıca kalede Muslera, savunma hattında ise Linnes-Maicon-Serdar-Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. Fernando ile Donk’un önündeki hatta ise Feghouli-Belhanda-Rodrigues ile sahada yer alacak olan sarı-kırmızılılarda en uçta Gomis gol arayacak.

Öte yandan Galatasaray derbinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan idmanda futbolcular dar alanda pas ve taktik çalıştı.

Koşu yapan Eren Derdiyok’un da antrenmanın bir bölümünde takım arkadaşlarına katıldığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını bugün Türk Telekom Stadı’nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.