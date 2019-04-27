F.Bahçe pes etmedi, Trabzon 90+6'da yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, uzatmanın son dakikasında bulduğu golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Fenerbahçe'ye puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Valbuena ile geldi. Fenerbahçe'de 71. dakikada Sadık Çiftpınar, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 53 puanla 4. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe ise 34 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk dakika içinde uzun kullanılan taç atışında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodallega'nın şutunda savunmaya çarpan top kaleci Harun'u şaşırttı. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

16. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topu kontrol eden Abdülkadir Ömür, şık bir pasla Yusuf Yazıcı'yı ceza sahası içinde topla buluşturdu. Yusuf'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

26. dakikada Soldado'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

40. dakikada Pereira'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Yusuf'un arka direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmada Skrtel'e çarptı. Seken top yeniden Yusuf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye şutunda top yandan auta çıktı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İKİNCİ YARI

51. dakikada Abdülkadir’in soldan ceza alanı içine Yusuf’a aktardığı pasta genç oyuncu daha müsait durumdaki Nwakaeme’yi gördü. Nijeyalı’nın şutunda Harun topun sahibi oldu.

61. dakikada Soldado’nun ceza alanı içinde Valbuena’ya çıkardığı pasta Fransız oyununun topun gelişine yaptığı sert vuruş direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Jailson’un pasını alan Valbuena’nın ceza alanı dışından yaptığı vuruş, auta çıktı.

71. dakikada kendi yarı alanından topu kaparak, Fenerbahçe yarı sahasına sarkan Abdülkadir Parmak’ı dirsek müdahalesi ile yere indiren Sadık Çiftpınar, hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartın sonunda kırımızı görerek oyun dışında kaldı.

80. dakikada Sosa’nın sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte topa yükselen Nwakaeme, müsait pozisyondan yararlanamadı ve topu auta yolladı.

83. dakikada ceza alanı dışında topa buluşan Eljif’in sert şutu Uğurcan’ın müdahalesiyle kornere çıktı.

87. dakikada Jailon’un pasını alan Hasan Ali’nin ceza yayı üzerinden yaptığı şut girişimini Uğurcan güçlükle kornere tokatladı.

90. dakikada Vabuena’nın pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Dirar’ın müsait pozisyonda meşin yuvarlağın dibine girerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena’nın arka direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Fenerbahçe: Harun xx, İsla x, Sadık x, Skrtel x, Hasan Ali x, Mehmet Topal xx, Jailson xx, Dirar xx, Ayew x (Eljif dk. 66 x), Zajc x (Valbuena dk. 56 xxx), Soldado xx

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xxx, Hüseyin xx, Hosseini xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Zargo Toure dk. 90+2 ?), Abdülkadir Ömür xxx (Olcay Şahan dk. 88 ?), Nwakaeme xxx, Yusuf xxx (Ekuban dk. 77 x), Rodallega xx

Goller: Valbuena (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (dk. 16) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Sadık (dk. 71) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Skrtel, Soldado, Hasan Ali (Fenerbahçe), Hüseyin, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor karşısında ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Yanal, geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de oynayan 5 ismi değiştirdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayan sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı, sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ile Tolgay Arslan yedek kulübesinde oturdu.

Yanal, bu isimlerin yerine Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Miha Zajc, Jailson Marques Siqueira ile Roberto Soldado'yu ilk 11'de oynattı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 futbolcusundan eksik çıktı.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses ile Serdar Aziz ile sarı kart cezalısı İsmail Köybaşı ile kırmızı kart cezası bu maçla tamamlanacak Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında forma giyemedi.

ERSUN YANAL 5 YIL SONRA FENERBAHÇE'YE RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'a tam 5 yıl sonra rakip oldu.

İki farklı dönemde Trabzonspor'un başında bulunan ve son olarak geçen sezonun başında bordo-mavililerde görev yapan Yanal, bu sefer Fenerbahçe'nin başarısı için saha kenarında yer alacak.

Yanal, son olarak Trabzonspor'a yine Fenerbahçe'nin başında 10 Mart 2014'te rakip olmuştu.

TOLGAY ARSLAN 7 MAÇ SONRA YEDEK

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, Süper Lig'de 7 maç sonra yedek kulübesinde oturdu.

Son 7 lig maçının hepsinde ilk 11'de görev yapan Tolgay, uzun bir aradan sonra Ersun Yanal tarafından 11 dışında bırakıldı.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

Kadıköy'deki maça büyük ilgi gösteren taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara maç öncesi destek verdi.

Uzun yıllardır devam eden karar gereği Trabzonspor taraftarı Kadıköy'de tribünde yer almadı.

Taraftarlar ayrıca cinsel istismar ve çocuk istismarı olaylarını yaptıkları tezahüratlarla protesto etti.

TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Ünal Karaman, takımının Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendiği maçta ilk 11'de oynattığı Caleb Ekuban'ı, hafta içinde sakatlık yaşadığı için Fenerbahçe karşısında yedek soyundurdu. Trabzonspor'da Ekuban'ın yerine Hugo Rodallega ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, 2 maç sonra ilk 11'de oynama fırsatı buldu. Ligde son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Rodallega, sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında kadroda yer alamadı. Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olan Kolombiyalı oyuncu, Fenerbahçe mücadelesinde hücumda görev aldı.

Trabzonspor'da kalede Uğurcan Çakır kalede görev alırken, geri dörtlü Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak'dan oluştu. Savunmanın önünde Abdulkadir Parmak ve Jose Sosa oynarken, orta sahada Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ile Anthony Nwakaeme forma giydi.

KAMİL AHMET KULÜBEDE

Sakatlığı nedeniyle Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında kadroda yer alamayan Kamil Ahmet Çörekçi ise iyileşmesinin ardından Fenerbahçe maçında yedek soyundu.

Bordo-mavili ekipte ayrıca Arda Akbulut, Vahid Amiri, Olcay Şahan, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Hasan Batuhan Artarslan ve Luis Ibanez yedekler arasında yer aldı.

