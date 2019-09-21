F.Bahçe'yi Vedat Muriqi kurtardı!

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçta zor anlar yaşasa da Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Zanka ve 73. dakikada Vedat Muriqi attı. Ankaragücü'nün tek golünü 16. dakikada Orgill kaydetti.

VEDAT MURIQI KARİYER BASAMAKLARINI BÖYLE ÇIKTI

Sarı lacivertli takımda Muriqi, 4. golünü atarken Max Kruse, 5. asistine ulaştı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 5. maçında 3. galibiyetini alırken puanını 10'a yükseltti. Ankaragücü ise üst üste 2. yenilgisini alarak 5 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise Ankara derbisinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Zanka'ya yaptığı baskıyla topun sahibi olan Orgill'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

16. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rami'nin orta sahada pasını engelleyen Sedat Ağçay, meşin yuvarlağı tek pasla savunmanın arkasına gönderdi. Orgill, ceza sahası içine girer girmez şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1

20. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe atışında kaleci Korcan Çelikay'ın hatalı çıkışı sonrasında topu arka direkte önünde bulan Zanka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

27. dakikada Muric ile ceza sahası önünde verkaç yapan Kruse'nin şutunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.