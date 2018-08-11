Feghouli ile Slimani kavgalı çıktı

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Islam Slimani, Süper Lig’e gelen Cezayirli futbolcular arasına katıldı. Ancak Slimani’nin, vatandaşı Sofiane Feghouli ile arası pek iyi değil.

Slimani ile Feghouli arasındaki soğukluk, ikilinin Cezayir Milli Takımı’nda yaşadığı bir dizi gelişmeye bağlı olarak oluştu. Son dönemde Feghouli milli takıma çağrıldığında Slimani çağrılmadı, Slimani’nin aday kadroya alındığı dönemlerdeyse Galatasaraylı futbolcu genel olarak kadronun dışında kaldı.

Cezayir Milli Takımı eski teknik direktörü Lucas Alcaraz Slimani’yi, diğer üç oyuncuyla birlikte Dünya Kupası elemelerindeki Kamerun maçı kadrosuna almamıştı. Sonrasında Feghouli’ye bu konuyla ilgili görüşleri soruldu. Galatasaraylı futbolcu o dönem yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

‘Yürekten oynamıyor, formanın hakkını vermiyor’

“Bence teknik direktör bu oyuncuları kadrodan çıkarmakla doğru yaptı. Bu futbolcular yürekten oynamıyor, formanın hakkın vermiyorlar. Dolayısıyla bunu hak ediyorlar. Yerlerini dolduracak başka oyuncular olduğunu düşünyorum” şeklinde konuşmuştu.

Kadro dışı sırası Feghouli’ye geldi

Ardından Cezayir Milli Takımı’nda teknik direktör değişikliği meydana geldi. Takımın başına Rabah Madjer getirildi. Madjer takımın başına geçtikten sonra açıkladığı milli takım kadrosunda bu kez Feghouli’ye yer vermedi.

Seyrantepe’de karşı karşıya gelecekler

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. Haftasında Kasım ayında karşı karşıya gelecek. Araları soğuk olan Feghouli ile Slimani Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede karşı karşıya gelecek. İkilinin birbirlerine nasıl davranacakları ve sahada nasıl bir mücadeleye tutuşacakları şimdiden merak konusu oldu.

(Skorer)



