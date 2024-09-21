Felipe Melo'dan derbi açıklaması: Kilit oyuncu Barış Alper olacak

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde saatler kala açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesi öncesi TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu.

Felipe Melo'nun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Osimhen çok ses getiren önemli bir oyuncu ama benim bu maçtaki favorilerimin en başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Bence Kadıköy'de kilit oyuncu Barış Alper Yılmaz olacak.

"TARİHİN EN ÖNEMLİ İKİLİSİYDİK"

Lucas Torreira ile kıyaslanmam doğru değil aslında. Farklı tip oyuncularız. Galatasaray'daki Felipe Melo, bir sezonda 16 gol atmıştı, karşılaştırmak doğru değil aslında. Galatasaray'ın Kadıköy şampiyonluğunu hatırlayalım; Selçuk - Melo ikilisi totalde 40 gole yakın katkıda bulundu. Tarihin en önemli ikilisiydik diyebilirim.

"HER MAÇI TAKİP EDİYORUM"

Galatasaray'a hizmet etmeyi mutlaka isterim. Yöneticilik, Sportif Direktörlük, Antrenörlük anlamında isterim. Hangi pozisyon olursa mutlaka Galatasaray'a hizmet etmek isterim. Galatasaray taraftarının yeri bende inanılmaz ayrı ve onları çok özledim. Rio'da Galatasaray için çarpan bir kalp var. Her maçı takip ediyorum. Umarım Galatasaray taraftarı beni hiç unutmaz, çünkü ben onları hiç unutmuyorum. En büyük Cimbom!"

Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Felipe Melo, sarı-kırmızılılarda 4 sezon forma giymişti.

Brezilyalı orta saha 154 resmi maçta 18 gol atıp, 12 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Melo Galatasaray'da 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası kazandı.