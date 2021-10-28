Fenerbahç eski golcüsünün peşinde

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna güçlü bir forvet katmak için çalışmalara başladı. Listenin başında Vedat Muriqi ve Hulk var.

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da gol sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira bu sorunu çözmenin yollarını arıyor. Mergim Berisha'dan istediği performansı alamayan sarı-lacivertlilerde gözler ocak ayına çevrildi.

Devre arasında yeni bir golcü alması gündeme gelen Fenerbahçe için Vedat Muriqi iddiaları güçleniyor. Lazio'ya yakın siteler, Kosovalı forvetin ayrılma ihtimalinin her geçen hafta yükseldiğini ifade ediyor..

Calciomercato, "Muriqi, F.Bahçe'ye dönmenin hayalini kuruyor" dedi. Lazio'da bu sezon süre aldığı 8 maçta 1 asist yapabilen Vedat'ın 2025'e kadar kontratı var. F.Bahçe'nin ocak ayında nabız yoklaması bekleniyor..

Kanarya için bir iddia da Hulk konusunda geldi. Sezon başında da adı geçen Pereira'nın eski öğrencisi için sarı-lacivertlilerin yeniden harekete geçtiği ileri sürüldü.

35 yaşındaki sambacı Atletico Mineiro ile ekim ayında forma giydiği 6 karşılaşmada 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi. Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Hulk, Fenerbahçe teknik direktör Pereira ile Porto ve Shanghai'da toplam 5 sezon beraber çalışmıştı..

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