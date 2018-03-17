Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray / Maç devam ediyor

-CANLI ANLATIM-

15'Martin Linnes'in pasında Fenerbahçe ceza alanının içinde topla buluşan Bafetimbi Gomis'in yerden sert vuruşu kalenin yanından auta gidiyor.

13'Mehmet Ekici'nin pasında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı ortayı Galatasaray savunması Maicon ile uzaklaştırıyor.

10'Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Mehmet Ekici'nin ceza sahasına gönderdiği orta hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

8'Mehmet Topal'ın pasında topla buluşan Mehmet Ekici'nin Galatasaray ceza alanının sağ tarafından yaptığı orta kalenin üzerinden auta çıkıyor.

7'Fenerbahçe yarı alanının ortalarında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Serdar Aziz topa dokunuyor ancak vuruş etkili olmuyor.

3'Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Galatasaray savunması arka direkte tehlikeyi uzaklaştırıyor.

1'Bülent Yıldırım, derbinin ilk düdüğünü çalıyor. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Fenerbahçe başlıyor.

Süper Lig'de 25. hafta, dev bir derbiye sahne oluyor. Bir tarafta 47 puanla 4. sırada yer alan Fenerbahçe. Diğer tarafta ise 53 puanlı Galatasaray. Fenerbahçe kazanırsa puan farkı 3'e inecek. Galatasaray kazanırsa rakibiyle puan farkını 9'a çıkartacak.



İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Konuk edeceği lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak.

Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir’in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak. Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy’de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak. Süper Lig’de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak.

Fenerbahçe'de iki eksik



Fenerbahçe’de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı’nın derbide forma giymesi beklenmiyor. Öte yandan Fenerbahçe’de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

Mariano cezalı, Eren Derdiyok sakat



Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Mariano Filho ile sakatlığı bulunan Eren Derdiyok, derbide oynayamayacak. Ligde son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mariano, Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkma şansını kaçırdı. Sakatlığının tedavisi süren Eren Derdiyok da derbide sahada olamayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 387. randevu



Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig’de yapacakları derbiyle tarihte 387. kez karşı karşıya gelecek. Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 109 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 386 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 117 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe’nin attığı 532 gole, Galatasaray 482 golle karşılık verdi.

25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesi



Fenerbahçe, Galatasaray’a karşı yarın yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada üst üste 2. kez maç kaybedecek. Sarı-lacivertliler, Türkiye’nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti. Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor’a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray’a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü. Aradan geçen 25 yılda sahasında üst üste 2 yenilgi almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.



Fenerbahçe bu sezon iç sahada etkisiz



Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi. Taraftarı önünde bu sezon 12 maça çıkan sarı-lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy’deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenilerek, taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.



Süper Lig’de 53 puanla, en yakın rakipleri Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in üçer puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, derbide avantajını korumaya çalışacak. Fenerbahçe’ye karşı 1999 yılı aralık ayından bu yana Kadıköy’de çıktığı 21 resmi maçta da kazanamayan Galatasaray, bu kötü istatistiği sonlandırabilmek için ter dökecek.



Galatasaray'ın deplasman performansı kötü



Fenerbahçe ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray’ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, deplasmanda yaptığı son 8 karşılaşmanın 6’sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.