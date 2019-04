Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı. Maça iki takım da kontrollü başlarken, Fenerbahçe henüz 2. dakikada gole yaklaştı. Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşa Skrtel vuramayınca, Muslera topu çeldi. Oluşan karambolde Galatasaray savunması araya girdi.

7'de Belhanda, 15. dakikada ise Valbuena'nın etkili şunları auta gitti. Gol için bastıran Fenerbahçe'de 25'te Moses, Semih'i geçip şutunu çekti ancak Muslera gole izin vermedi. 27. dakikada ise Valbuena'nın frikiği üstten dışarı gitti.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Fenerbahçe savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Diagne'yi düşüren Hasan Ali önce hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası Ali Palabıyık, Hasan Ali Kaldırım'a direkt olarak kırmızı kart gösterdi ve Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasıyla gol için bastırmaya başlayan Galatasaray, 45+1'de Feghouli ile yine kaleyi yokladı ancak Harun nefis kurtarışıyla gole izin vermedi. 45+7'de Belhanda'nın kafası auta gidince ilk yarı 0-0 sona erdi.

Galatasaray ikinci yarıya da baskılı başladı. 51'de Feghouli topa dokunamazkeb, 3 dakika sonra ise Mariano'nun yapılan ortaya gelişine vuruşunda Harun'u geçen top yandan auta gitti. 62'de Linnes'in şutunda savunmadan seken top direğe çarparak dışarı gitti.

GOLLER ART ARDA GELDİ

Galatasaray aradığı golü 66. dakikada buldu. Sağ kanattan Feghouli ortaladığı topa Moses'tan önce kafayı vuran Onyekuru takımını Kadıköy'de 1-0 öne geçirdi. Pes etmeyen 10 kişilik Fenerbahçe, bu gole 71'de Eljif Elmas ile cevap verdi ve durum 1-1 oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve dev derbi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 56, Fenerbahçe ise 33 yaptı.

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 60 Jailson), Eljif Elmas, Valbuena (Dk. 81 İsmail Köybaşı), Moses (90+2 Alper Potuk), Soldado

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye (Dk. 78 Sinan Gümüş), Feghouli (Dk. 84 Mitroglou), Belhanda (Dk. 46 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne

Goller: Dk. 66 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 71 Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 45 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 18 Belhanda, Dk. 52 Mariano, Dk. 70 Onyekuru, 90+9 Sinan Gümüş (Galatasaray), Dk. 21 Mehmet Topal, Dk. 35 Moses, Valbuena (Devre arası), Dk. 58 Tolgay Arslan, Dk. 90+5 Soldado) (Fenerbahçe)

**İLK YARIDAN POZİSYONLAR

dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta altıpas önünde iyi yükselen Skrtel'in müdahale edemediği topu kaleci Muslera çeldi. Oluşan karambolde Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

7. dakikada soldan Linnes'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Belhanda'nın düzelterek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada ceza yayının hemen sağında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena, meşin yuvarlağı üstten dışarı attı.

25. dakikada sağda topu kontrol eden Moses, Semih Kaya'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yerden şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

27. dakikada Soldado'nun pasıyla ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören Valbuena'nın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Diagne, Hasan Ali Kaldırım tarafından düşürüldü. Hakem Ali Palabıyık, önce Hasan Ali Kaldırım'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ali Palabıyık, kararını değiştirerek sarı-lacivertli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

45+1. dakikada Feghouli'nin ceza yayı dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun, köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+7. dakikada** Mariano'nun sağdan ortasına ön direkte Belhanda'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

53. dakikada Feghouli'nin ceza sahasına etkili pası sonrası Mariano'nun ayak içiyle arka direğe vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

62. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Linnes'in vuruşunda, savunmada Jailson'un ayak koyduğu top yan direğe çarparak kornere çıktı.

66. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-1.

71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan ceza sahasına giren Dirar'ın yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Eljif Elmas'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

90+4. dakikada sağdan Soldado'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Alper Potuk'un gelişine vuruşunda, top yandan auta çıktı.

90+7. dakikada İsmail Köybaşı'nın sektirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

DERBİ MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, stoperde Ryan Donk ve Semih Kaya'yı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Christian Luyindama ile Süper Lig'de aynı takımla yapılan müsabakada sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun yerlerine Fenerbahçe karşısında savunmanın göbeğinde Donk ve Semih Kaya'yı tercih etti.

Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahada yer aldı. Ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta görev alan futbolculardan Emre Akbaba yedeğe çekilirken, cezası biten Badou Ndiaye bu oyuncunun yerine Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de sahaya çıktı. Evkur Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao'nun yerine ise Semih Kaya forma giydi. Galatasaray derbiye, Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya, Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

NAGATOMO VE MITROGLOU KADRODA

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Yuto Nagatomo ve Kostas Mitroglou, derbi maçın 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle son maçlarda takımdan ayrı kalan Nagatomo ve Mitroglou, karşılaşmada yedekler arasında bulundu. Sarı-kırmızılı takımda bu futbolcuların yarı sıra, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik yedek kulübesinde oturdu.

FENERBAHÇE'DEN ANLAMLI PANKART

Fenerbahçeli futbolcular sahaya ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıktı. Süper Lig’de evinde derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya çıkarken Can Bartu’yu unutmadı. ‘CAN’ımız her zaman kalbimizdesin’ pankartıyla sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolculara taraftarlar alkışlarla destek verdi.

G.SARAY TARAFTARINDAN CAN BARTU PANKARTI

Galatasaraylı taraftarlar, Kadıköy’deki derbide tribünlerde ‘Mekanın cennet olsun Can Bartu’ pankartı açtı. Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu’na gelen Galatasaraylı taraftarlar vefat eden Can Bartu’yu unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde ‘Mekanın cennet olsun Can Bartu’ pankartı açarak baş sağlığı dileklerinde bulundu.

BAŞKANLAR DERBİYİ AYRI YERLERDE İZLEDİ

Ülker Stadyumu’nda oynanan dev derbide Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile birlikte izledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde derbiyi takip etti. Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, tribünden takip etti. Cengiz, dev derbiyi Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Hüsnü Güreli ile yan yana takip ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise ayrı yerde mücadeleyi izledi.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR SAHAYA 'CAN BARTU' İLE ÇIKTI

Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray derbisi öncesinde ısınmaya Can Bartu’nun fotoğrafının olduğu tişörtle çıktı. Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında evinde Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe’de futbolcular ısınmaya Can Bartu’nun fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Derbiden bir gün önce hayatını kaybeden efsane futbolcuyu unutmayan sarı-lacivertliler taraftarlardan alkış aldı.

GALATASARAYLI FUTBOLCULAR DA CAN BARTU'YU UNUTMADI

Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesinde ısınmaya üzerinde ‘Metin Oktay ve Can Bartu’ fotoğrafları olan tişörtle çıktı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde vefat eden sarı-lacivertlilerin ve Türk sporunun önemli ismi Can Bartu’yu unutmadı. Sarı-kırmızılılar maç öncesinde ısınmaya iki kulübün efsane isimlerinin olduğu tişörtle çıktı. Tişörtlerde Metin Oktay ile Can Bartu’nun fotoğrafları yer aldı. Tişörtün arkasında ise sonsuzluk işareti bulunuyordu.

FATİH TERİM VE HASAN ŞAŞ'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve antrenör Hasan Şaş aleyhine küfürlü tezahürat yaptı. Sarı-lacivertli taraftalar, özellikle Hasan Şaş aleyhine uzun süre küfürlü tezahüratta bulundu. Bu arada maç öncesindeki ısınmada sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu tribüne giden Hasan Şaş'a, Fenerbahçe tribünlerinden yabancı maddeler atıldı. Atılan pet su şişesini yerden alarak suyu içen Hasan Şaş'ın yanına giden Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, kendisini sarı-kırmızılı oyuncuların bulunduğu yarı sahaya gitmesi için uyardı.

MEDYA MENSUPLARINDAN BÜYÜK İLGİ

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 297 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 20'sinin yabancı olduğu aktarıldı. Müsabakayı Japonya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka ve İspanya'dan da gazetecilerin takip ettiği bildirildi.