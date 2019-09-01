Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaştı. Maça çok istekli ve baskılı başlayan Fenerbahçe, henüz ilk dakikada Vedat Muriqi'nin ayağından karşı karşıya pozisyonda golü bulamadı. 8'de ise bu kez Tolga Ciğerci karşı karşıya pozisyonda kaleci Uğurcan'ı geçemedi.

Fenerbahçe'nin müthiş baskısı 17'de golü getirdi. Rakibinden çaldığı topla rakip ceza sahasına kadar yaklaşan Rodrigues, savunma arkasına sarkan Kruse'yi gördü. Alman yıldızın pasında Rodrigues tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti.

Dakikalar 27'yi gösterdiğinde ise Trabzonspor'un beraberlik sayısı geldi. Sörloth'un pasında Avdijaj ortasını yaptı, ceza alanında boş kalan Ekuban kafayı vurdu ve skor 1-1 oldu. Bu golden sadece 4 dakika sonra Trabzonspor öne geçme fırsatını karşı karşıya pozisyonda golü atamayan Avdijaj ile değerlendiremedi.

Temponun bir an olsun düşmediği maçta 34'te Nwakaeme, 43'te ise Kruse'nin pozisyonları golle sonuçlanmadı. 44. dakikada Rodrigues'in şutu direkten dönerken, 1 dakika sonra yine Rodrigues kaleci Uğurcan'ı çalımladı ancak açısını kaybedince topu yandan auta gönderdi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İlk yarı gibi ikinci devre de tempolu başladı. 48'de Muriqi'nin şutunu ayaklarıyla çıkaran Uğurcan, pozisyonun devamında Muriqi'ye yine gol izni vermedi. 2 dakika sonra Trabzonspor atağında savunma arkasına sarkan Sosa, kalesini terkeden Altay'ı aşırtma bir vuruşla avlamak istedi fakat genç kaleci kafasıyla golü önledi.

Dakikalar 53'ü gösterirken, Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ortasına Kruse kafayı vurdu ancak maçın yıldızlarından biri olan Uğurcan yine gole izin vermedi. 67. dakikada Sosa'nın yaptığı pas hatası sonrası Emre hemen Rodrigues'i gördü fakat onun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş bir kez daha Uğurcan'a takıldı. 5 dakika sonra ise Nwakaeme sol kanattan Fenerbahçe ceza sahasına girip vuruşunu yaptı ama bu kez de Altay gole izin vermedi.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 7, Trabzonspor ise 5 yaptı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor karşısında ilk 11'ini bozmadı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ini Trabzonspor karşısında da sahaya sürdü.

Maça kalede Altay Bayındır'la başlayan Ersun Yanal, savunma dörtlüsünü Ozan Tufan, Zanka, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu oynarken, kanatlarda Deniz Türüç ile Garry Rodrigues şans buldu. Santrfor arkasında Max Kruse'a şans tanıyan Ersun Yanal, ileri uçta Vedat Muric'i görevlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, Trabzonspor maçını da kaçırdı.

MEVLÜT YEDEK, RAMI KADRODA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mevlüt Erdinç yedek kulübesinde otururken, Adil Rami kadroya alınmadı. Milli futbolcu Mevlüt, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymek için yedekler arasında bekledi. Rami ise hazır olmadığı gerekçesiyle Ersun Yanal tarafından kadroya dahil edilmedi.

BAKAN KASAPOĞLU MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ülker Stadı'nda karşılaşmayı izledi. Kasapoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

TRİBÜNLERDEN KOREOGRAFİ ŞOV

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi tribünlerde koreografi şovu gerçekleştirdi. Okul Açık Tribünü'nün üst bloğunda taraftarlar ellerindeki kartonları kaldırdı ve ortaya "Hedef 29" yazısı çıkarak, Fenerbahçe'nin daha önce kazandığı şampiyonluklara vurgu yapıldı. Aşağı tribünde ise üzerinde "2019-2020 sezonu şampiyonu Fenerbahçe" yazan Süper Lig şampiyonluk kupasının dev fotoğrafı açıldı. Kupanın yanında açılan dev bezlerde ise "Çocuklar İnanın, İnanın Çocuklar" yazısı dikkati çekti.

ÜNAL KARAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavili takımda, geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 kazanılan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi.

Teknik direktör Ünal Karaman, Fenerbahçe karşılaşmasında Abdülkadir Ömür'ün yerine yeni transferlerden Donis Avdijaj'i ilk 11'de sahaya sürdü. Karaman, Fenerbahçe deplasmanında takımını sahaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth ilk 11'iyle sürdü.

AVDIJAJ İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Kosovalı orta saha oyuncusu Donis Avdijaj, bordo-mavili forma ile Süper Lig'de ilk kez bir mücadeleye ilk 11'de başladı. Avdijaj, geçtiğimiz hafta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinin 87. dakikasında oyuna girerek ligde ilk kez bordo-mavili formayı giymişti.

