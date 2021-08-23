Fenerbahçe 2'de 2 yaptı! Fenerbahçe: 2 Antalyaspor: 0
Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında Antalyaspor'u ile 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de golleri Zajc ve Valencia kaydetti.
Fenerbahçe Kadıköyde'ki mücadeleye Altay, Tisserand-Min Jae-Szalai, Nazım-Sosa-Gustavo-Ferdi, Osayi-Samuel-Muhammed, Samatta 11'i ile başladı.
Fenerbahçe'de Arda Güler, Serdar Aziz, Zajc, Valencia ve Mesut Özil oyuna sonradan dahil oldu.
Fenerbahçe gelecek hafta Altay ile karşılaşacak.
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