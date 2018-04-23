Fenerbahçe 3-1 Antalyaspor / Maç devam ediyor

62'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Giuliano'nun golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor.

61'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mehmet Topal, Yekta Kurtuluş'a yerden kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

59'Aatif Chahechouhe'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

55'Savunmadan seken topa hereketlenen Hakan Özmert'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel topa hakim oluyor.

54'Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Ruud Boffin topa hakim olmayı başarıyor.

49'Hakan Özmert'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin sağından az farkla auta çıkıyor.

47'Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Roberto Soldado istediği vuruşu yapamayınca Ruud Boffin topa hakim oluyor.

46'Kale ağlarındaki sorun nedeniyle ikinci yarı biraz gecikmeli başlıyor.

46'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

45'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

44'Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Nabil Dirar ceza alanına giriyor ve Ruud Boffin'i ekarte ederek pasını Giuliano'ya aktarıyor. Giuliano'nun kale ağzında yaptığı vuruş istediği gibi olmayınca Diego Angelo'ya çarpan top uzaklaşıyor.

44'Hakan Özmert'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Josef De Souza topu uzaklaştırıyor.

41'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aatif Chahechouhe'nun ceza alanına gönderdiği ortasında, ön direkte Roberto Soldado'nun kale ağzına çevirdiği topa hareketlenen Aatif Chahechouhe istediği vuruşu yapamayınca pozisyon sonlanıyor.

36'Maicon Marques golde asisti yapan oyuncu oluyor.

36'GOOOLL!!! Antalyaspor, Souleymane Doukara'nın golü ile maçta farkı bire indiriyor. Savunmada Martin Skrtel'in uzaklaştırmak istediği top Maicon Marques'e çarparak Souleymane Doukara'nın önünde kalıyor. Souleymane Doukara, Roman Neustadter'i ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan topu kaleye gönderiyor ve meşin yuvarlak Volkan Demirel'in sağından ağlarla buluşuyor.

32'Roberto Soldado'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

29'Hakan Özmert'in ceza yayından kaleye gönderdiği sert şutunda Volkan Demirel güçlükle topu çeliyor. Dönen topa hareketlenen Nazim Sangare'nin ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

24'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'nun ters kafa vuruşu direkte patlıyor. Seken topa hareketlenen Roman Neustadter'in vuruşunda top ağlarla buluşuyor ancak yan hakem pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırıyor ve gol iptal oluyor.

23'Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Johan Djourou, Giuliano'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

20'Giuliano golde asisti yapan oyuncu oluyor.

20'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Giuliano'nun savunmanın arkasına gönderdiği pası iyi takip eden Roberto Soldado ceza alanına girerek kalesini terk eden Ruud Boffin'i ekarte ediyor ve topu düzelterek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

19'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Souleymane Doukara için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

14'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'nun golü ile maçta öne geçiyor. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Johan Djourou'dan seken topu önünde bulan Aatif Chahechouhe'nun altıpas önünden kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Ruud Boffin'in solundan ağlarla buluşuyor.

11'Sağ kanatta Nabil Dirar'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Şener Özbayraklı için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

7'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Souleymane Doukara için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

6'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aatif Chahechouhe'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Johan Djourou topu uzaklaştırmayı başarıyor.

3'Şener Özbayraklı'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

3'Hava topu mücadelesinde sakatlanan Ondrej Celustka'nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

1'Hakem Yaşar Kemal Uğurlu maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Antalyaspor başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 30. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, Antalyaspor’u konuk ediyor. Ev sahibi, Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in galibiyet çıkardığı haftada kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise Kadıköy’den puan veya puanlar çıkararak küme düşme hattından biraz daha uzaklaşmanın peşinde.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet, Josef, Aatif, Soldado, Giuliano

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara