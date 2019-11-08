Fenerbahçe 3 - 2 Kasımpaşa (Süper Lig puan durumu)

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, 4. dakikada Ozan Tufan'ın yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Vedat Muriç ile 6. dakikada gole çevirdi ve 1-0 öne geçti.

Kasımpaşa, 37. dakikada hızlı atakta Abdul Khalili ile 1-1 bulsa da Fenerbahçe, 42'de bir kez daha penaltı kazandı. 44'te Vedat Muriç takımını yeniden 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Penaltı kararına itiraz eden Karim Hafez ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını devreye 1 kişi eksik götürdü.

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PAŞA 10 KİŞİYLE GOLÜ BULDU

İkinci yarıda eksik Kasımpaşa beraberlik golü için yüklenmeye başladı. 56'da Ben Youssef durumu 2-2'ye getiren isim olurken, Fenerbahçe 3 dakika sonra Serdar Aziz'in kafayla attığı golle maçta yeniden öne geçti: 3-2.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde Fenerbahçe'de Mauricio Isla kırmızı kart görünce iki takım da sahada 10 kişi kaldı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe zorlu mücadeleden 3-2 galip ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 20 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

