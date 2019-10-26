Fenerbahçe 5 - 1 Konyaspor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Emre Belözoğlu'ndan topu alan Garry Rodrigues'in mükemmel golüyle 1-0 öne geçti.

3 dakika sonra ise Moses'ın getirdiği topta ceza sahası içerisinde vuruşunu yapan Zanka skoru 2-0'a getirdi. 16'da ise Konyaspor atağında Serdar Aziz ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve durum 2-1 oldu.

Kadıköy'de gol yağmuru bitmek bilmedi... Dakikalar 28'i gösterdiğinde Garry Rodrigues'in pasında topla buluşan Ozan Tufan düzgün bir vuruşla farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1.

Devre 3-1'lik skorla biterken Fenerbahçe fırtınası ikinci yarıda da sürdü. 78'de Luiz Gustavo ve 82. dakikada Vedat Muriç'in golleriyle Fenerbahçe sahadan 5-1'lik farklı galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltirken, Konyaspor ise 12 puanda kaldı.

