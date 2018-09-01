Fenerbahçe Aatif ve Kameni'nin sözleşmesini donduruyor

Son günün son bombası Lille takımında forma giyen Yassine Benzia oldu... F.Bahçe, 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kraladı. Opsiyon, 2019 Nisan ayından itibaren kulüp isterse devreye girecek.

Yassine, Slimani'den sonra takıma katılan ikinci Cezayirli oyuncu oldu. Futbolcunun transferini sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Moussa Sow sosyal medya hesabından duyurdu. F.Bahçe'de Yassine Benzia transferinin ardından yabancı sayısı 15'e çıktı. Kanarya, bu sezon elindeki yabancılardan birini lig kadrosuna yazamayacak. Harun ve Berke transferleri sonrasında gönderilmek istenen, ancak takımdan ayrılmamakta direnen Kameni ya da yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Aatif'tan birinin sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

ATMAZ, ATTIRIR

Benzia, Comolli'nin de katılımıyla dün resmi imzayı attı. Başarılı 10 numara, geçtiğimiz sezon Lille ile 31 lig maçında 1 gol atıp, 5 asist yaptı. 62 kez takım arkadaşlarına şutla sonuçlanan pas verdi. Geçen sezon F.Bahçeli Giuliano'da bu rakam 30 maçta 42 olmuştu.

ÖN LİBERO DİEGO REYES

COCU, Kayserispor maçına sürprizle çıkacak. Hollandalı teknik adamın son taktik antrenmanında yeni transfer Diego Reyes'i ilk 11'de savunmanın önünde tek ön libero olarak oynattığı, Mehmet Topal'a ise yedek takımda görev verdiği belirtildi. Kaleyi ise Bursaspor'dan alınan Harun Tekin'in koruması bekleniyor. Sarı-lacivertliler ligde son iki maçında Malatya ve Göztepe'ye yenilmişti.

FENERBAHÇE KİMLERİ ALDI?

Jailson (22)

Frey (24)

Berke Özer (18)

Harun Tekin (29)

Ayew (28)

Slimani (30)

Barış Alıcı (21)

Ferdi Kadıoğlu (18)

Diego Reyes (25)

ÖMER FARUK BEYAZ ARTIK PROFESYONEL

Sarı-lacivertliler altyapısında forma giyen 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a 3 yıllık profesyonel imza attırdı. Birçok İngiliz kulübünün oyuncu ile ilgilendiği ve transferi için ailesiyle temasa geçtiği iddia edilmişti. 10 yaşından bu yana F.Bahçe altyapısında olan Ömer Faruk, geçen sezon 15 Yaş Altı Elit Ligi'nde 16 gole imza atmıştı. 29 Ağustos doğumlu oyuncu için dün imza töreninde pasta da kesildi.

(Sabah)



