Fenerbahçe - Akhisarspor: 2-3

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe kritik maçta Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti. Konuk ekip sarı-lacivertlilerin mutlak favori olarak çıktıkları karşılaşmada Fenerbahçe’yi 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Zirve yarışında ağır bir yara alan Kanarya, 44 puanla dördüncü sırada kaldı ve zirve ortakları Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisine düştü.

Akhisarspor 14’te duran toptan yapılan ortada Serginho’nun kafasıyla 1-0 öne geçerken, 35’te Yevhen Seleznyov farkı ikiye çıkardı. İlk yarı bu skorla biterken 57’de Giuliano farkı bire indirdi. Akhisarspor bu gole jet bir cevap verdi ve Larsson hızlı hücumda kafa golüyle 59’da farkı yeniden ikiye çıkardı.

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe oyunu iyice rakip yarı alana yıktı ve 67’de Aatif skoru 3-2 yaptı. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 3-2 sona erdi. Teknik direktörü Okan Buruk’un cezası nedeniyle tribünde takip ettiği maçta Akhisarspor bu sonuçla puanını 33’e yükseltti.

FENERBAHÇE’DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamadı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Vincent Janssen, ZTK yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel, Alper Potuk, sakatlığı bulunan İsmail Köybaşı ve Eljif Elmas, Akhisarspor maçında takımını yalnız bırakan isimler oldu.

FERNANDAO VE VALBUENA 11’DE

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Beşiktaş ile oynanan derbi maçtan sonra bir maç ceza alan Jose Fernandao ile son 2 maçta görev alamayan Mathieu Valbuena, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile formasına kavuştu. Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) oynanan Beşiktaş maçında cezasını çeken Fernandao ve lig ile ZTK’da oynanan Beşiktaş mücadelelerinde görev alamayan Valbuena teknik direktör Aykut Kocaman tarafından 11’de görevlendirildi.

KUPA MAÇININ 11’İNE GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ZTK’da oynanan Beşiktaş maçına göre Akhisarspor karşılaşmasında 6 değişikliğe gitti. Kupada oynanan Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Volkan Demirel, Alper Potuk ve yedek soyunan Mehmet Ekici, Şener, Aatif ve Soldado’nun yerine Kameni, Isla, Dirar, Giuliano, Valbuena ve Fernandao ilk 11’de görev aldı.