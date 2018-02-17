Fenerbahçe - Alanyaspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kritik mücadelesinde Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Geçen hafta göz dolduran bir futbolla deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 yenen sarı-lacivertliler, evinde Alanyaspor’u da 3-0’la geçti ve 44 puanla maç fazlasıyla liderliğe ortak oldu.

Beşiktaş’ın Konya deplasmanında puan kaybettiği haftada, eline gelen fırsatı kaçırmayan Fenerbahçe, gelecek hafta siyah-beyazlılara konuk olacağı derbi mücadelesi öncesi rakibiyle arasındaki farkı da 3’e çıkarmış oldu.

Aykut Kocaman’ın öğrencileri üç puana Giuliano (20 ve pen. 60) ve Fernandao’nun (27) golleriyle uzandı. Konuk ekip Alanyaspor ise bu mağlubiyetle 21 puanda kaldı ve averaj farkıyla 16. sıraya geriledi.

Müsabakadan önce Fenerbahçe’de tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken kritik maçta kaleyi Carlos Kameni korudu. Kameni, ilk yarıda iki kritik pozisyonda rakiplerine geçit vermedi.