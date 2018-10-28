Fenerbahçe - Ankaragücü: 1-3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu takımının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Belçika temsilcisi Anderlecht ile yaptıkları müsabakanın kadrosundan Diego Reyes, Michael Frey ve Eljif Elmas'ı yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve İsmail Köybaşı'nı görevlendirdi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, kanatlardan etkili ataklar geliştirdi ancak girdiği fırsatları değerlendiremedi. Fenerbahçe'nin baskısını kırmayı başaran MKE Ankaragücü 35. dakikada Ricardo Faty'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Kubilay Kanatsızkuş'un indirdiği topta arka direkte Faty son vuruşu yaptı ve takımını öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devreye MKE Ankaragücü 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe 55. dakikada gole çok yaklaştı. İsmail'in son çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Slimani kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Korcan topu auta çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Brice Dja Djedje, Benzia'nın müdehalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu önce devam ettirip sonra oyunu durduran hakem Hüseyin Göçek VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Bu sırada itiraz eden Islam Slimani direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Penaltı atışında topun başına geçen Erdem Özgenç golünü attı ve skoru 2-0'a getirdi.

MKE Ankaragücü, 77. dakikada Thievy Bifouma'nın ara pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mostapha El Kabir golüyle farkı 3'e çıkardı.

Fenerbahçe 89. dakikada Frey'in golüyle farkı 2'ye indirdi. Valbuena'nın uzaktan şutu kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Frey şutunu attı ve savunmaya da çarpan top ağlara gitti.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve MKE Ankaragücü zorlu deplasmandan 3-1'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 16'ya yükseltirken, Fenerbahçe 9 puanda kaldı.