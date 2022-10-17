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Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 3 golle geçti

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek maç eksiğiyle 2. sıraya yükseldi.

Mke Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 25. dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Fenerbahçe ilk yarı bu skorla soyunma odasına gitti.

FENERBAHÇE ZORLANMADI
İkinci yarı oyunu biraz rölantiye alan Fenerbahçe, Ankaragücü'nün hızlı ataklarında kalesinde pozisyon gördü. Başkent ekibi bu ataklarda son pasları iyi kullanamazken, bir kısmında da sarı-lacivertlilerin ofsayt taktiğinin kurbanı oldu. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim ise 90+1. dakikada Diego Rossi oldu. Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

 MAÇ EKSİĞİYLE 2. SIRADA
Karşılaşmayı 2-0'lık üstünlükle bitiren Fenerbahçe, Süper Lig'de maç eksiğiyle puanını 20 yaptı ve 2. sıraya yerleşti. Ankaragücü ise sahadan puansız ayrılarak 17. sıraya geriledi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe ankaragücü
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