Fenerbahçe - Antalyaspor: 4-1

Spor Toto Süper Lig’de 30. hafta heyecanı Kadıköy’de sona erdi. Fenerbahçe haftanın kapanış maçında Antalyaspor’u konuk ederken, Kanarya kritik maçtan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe; Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in 3 puan çıkardığı haftada kazanarak puanını 60 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Son dört maçta 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak kümede kalma yarışında rahat bir nefes alan konuk ekip Antalyaspor ise bu mağlubiyetle 35 puanda kaldı ve tehlike hattının 3 puan üzerinde 13. sırada kaldı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Aatif Chahechouhe (14), Roberto Soldado (20), Giuliano (62) ve Mathieu Valbuena (90) kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Giuliano, attığı bir golün yanında Soldado’nun attığı golün asistini de yaparak yıldızlaştı. Konuk ekibin tek golü ise Souleymane Doukara’dan (36) geldi.

Fenerbahçe kalan son dört haftada sırasıyla Kasımpaşa (deplasman), Bursaspor, Kardemir Karabükspor (deplasman) ve Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kümede kalma mücadelesi veren Antalyaspor ise sırasıyla Trabzonspor, Gençlerbirliği (deplasman), Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor (deplasman) ile kozlarını paylaşacak.