Fenerbahçe - Başakşehir CANLI: 0-0

1' Karşılaşma Başakşehirli futbolcuların vuruşuyla başlıyor.

İLK11'LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Slimani

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

Ligde son olarak Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava’yı mağlup ederek moral bulmuştu.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 7 puanla 14. sırada giriyor.

Bu sezon henüz üst üste 2 maç kazanamayan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir’i yenerek çıkış yakalamayı hedefliyor.

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir’in ise karşılaşma öncesinde 14 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde Tolga Ciğerci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar da önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir’de ise geçen sezondan cezası süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek. süren Arda Turan ile tedavisine devam edilen Alparslan Erdem ise Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.