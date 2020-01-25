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  5. 25 Ocak 2020 21:13

Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon

Başakşehir'i Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, 23. dakikada penaltı bekledi, hakem Fırat Aydınus devam dedi.

Fenerbahçe - Başakşehir maçında penaltı tartışması yaratan pozisyon
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Süper Lig'in 19. haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, 23. dakikada penaltı bekledi.

Başakşehir kalesi önünde topa Epureanu ile aynı anda müdahale eden Vedat Muriqi yerde kaldı, hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi. Sarı - lacivertli futbolcular, Aydınus'a itirazlarını sürdürürken karar değişmedi.

Öte yandan sosyal medyadaki Fenerbahçeli birçok taraftar, pozisyonun penaltı olduğu yönünde hakem Aydınus'a tepki gösterdi.

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