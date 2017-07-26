Fenerbahçe Ben Arfa'yı ikna etmek istiyor

Sarı-lacivertli kulübün, Paris Saint Germain ile her konuda anlaştığı ancak Fransız oyuncuya ciddi taliplerin olmasının transferi zorlaştırdığı bildirildi. Özellikle İtalyanlar’ın kıskacında olan Ben Arfa’yı ikna etmeye çalışan yöneticiler, birkaç gün içinde sonuca varmayı planlıyor.

Fenerbahçe son günlerde yoğun bir transfer gündemi yaşıyor. Sarı-lacivertliler forvet ve orta saha takviyesi için çalışmalarına devam ederken, “10 numara” pozisyonu için ilk hedef olan Ben Arfa’da olumlu gelişmeler yaşandığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli yönetimin Paris Saint Germain kulübü ile her konuda anlaştığı ancak Fransız oyuncuya ciddi taliplerin olmasının transferi zorlaştırdığı bildirildi.

Sıcak değil

Avrupa’nın birçok önde gelen kulübünden teklif alan Ben Arfa’nın bu nedenle ilk etapta Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

Özellikle İtalyan kulüplerinin kıskacında olan Fransız yıldızın, öncelikle bu ülkeden gelen önerileri değerlendirmek istemesi Fenerbahçe’yi harekete geçirdi.

Yeni sezona Ben Arfa ile başlama hedefinde olan ve bu transferde ısrarcı davranan sarı-lacivertliler, Fransa’ya çıkarma yapma kararı aldı. Ben Arfa ile yüz yüze görüşerek ikna etmeye çalışacak olan yöneticiler bu hafta içinde bu transfere nokta koymayı planlıyor.

Büyük değişiklik

Fransız futbolcunun transferinin gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertlilerin orta saha yapısında da büyük değişiklik olacak. İki ön liberodan biri kesin olarak kulübeye gelecek. Orta saha Ben Arfa ve Mehmet Ekici ile birlikte Souza ya da Mehmet Topal’dan birine emanet edilecek.

Geçen sezon defansif karakteri sebebiyle eleştirilen sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici’nin transferinin ardından Ben Arfa’nın da kadroya dahil olmasıyla orta saha yapısını ofansif yönde değiştirmiş olacak.

32

Hatem Ben Arfa 2016-17 sezonunda Paris Saint Germain formasıyla tüm kulvarlarda 32 kez oynadı. Bu maçlarda 4 gol-7 asist yapan futbolcu, fırsatları iyi değerlendiremedi.

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