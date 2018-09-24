Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Sezonun ilk derbisinde puanlar paylaşılırken, zirve adaylarının tamamı bu haftayı kayıpla kapatmış oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Beşiktaş'la oynadıkları derbi maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Alper Potuk ve Michael Frey'in yerine derbide Hasan Ali Kaldırım, Jailson Marques Siqueira, Andre Ayew ve Islam Slimani'ye şans tanıdı.

Fenerbahçe'de durumu belirsiz olan sakat futbolculardan bir iyi bir de kötü haber geldi. Dinamo Zagreb maçı öncesi sakatlanan Slovak stoper Martin Skrtel, derbiye yetişemedi. Milli takım arasından sakat dönen ve Atiker Konyaspor ile Dinamo Zagreb maçlarını kaçıran Hasan Ali Kaldırım ise iyileşerek formayı İsmail Köybaşı'ndan geri aldı.

Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sarpsborg mücadelesine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezalısı Gary Medel'in yerine savunmanın önünde Atiba Hutchinson görev aldı. Geçen sezonun son haftalarında sakatlık yaşayan ve 2018-2019'un ilk haftalarında aynı sebepten görev almayan Hutchinson, 163 gün sonra ilk kez şans buldu. Atiba Hutchinson, sakatlığı nedeniyle geçen sezonun son 5 haftasında görev alamadı. Kanadalı oyuncu, tedavi sürecinde bu sezonun ilk 5 haftalık bölümünde yine takımını yalnız bırakırken, Avrupa kupalarındaki 7 karşılaşmada da formasından uzak kaldı.

Siyah-beyazlı ekipte Fenerbahçe karşısında forvette Ryan Babel görev aldı. Şenol Güneş, geride kalan 10 maçta suskun kalan Cyle Larin'i derbi maçta yedek soyundurdu ve hücumda Babel'e şans verdi.

Maça önde baskıyla başlayan ec sahibi Fenerbahçe rakibinin çıkmasına izin vermedi ve pozisyonlar buldu. 6 ve 15. dakiakalrda iki kez karius'un kalesini yoklayan sarı lacivertliler, en öemli fırsatı 34. dakikada yakaladı. Hasan Ali'nin ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ayew'in vuruşunda top auta gitti. 1 dakika sonra Hasan Ali'nin nefis şutunda top üst direkten döndü.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Pepe'nin uzaklaştırmak için savunmadan şişirdiği topu iyi kontrol eden Babel, Fenerbahçe defansının müdahalede geç kalmasını iyi değerlendirdi ve 30 metreden harika bir gole imza attı. Hollandalı golcü böylece üstüste 4. maçında da golünü atmış oldu.

İkinci yarıda Fenerbahçe beraberlik için bastırırken Beşiktaş da hızlı hücumlarla gol aradı. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken skora denge geldi. 71. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı nefis ortada Ayew çok iyi yükseldi ve skora dengeyi getirdi. Yıldız futbolcu bu seonki 2. golüne imza atmış oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Böylece sezonun ilk derbisinde kazanan çıkmamış oldu. Ev sahibi Fenerbahçe haftayı 7 puanla tamamlarken, deplasmanda 5. puanını alan Beşiktaş'ın puanı 11.