Fenerbahçe - Beşiktaş CANLI: 1-1

71'Hasan Ali Kaldırım golde asisti yapan oyuncu oluyor.

71'GOOOLL!!! Fenerbahçe, Andre Ayew'in golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Andre Ayew'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Loris Karius'un solundan ağlarla buluşuyor.

70'Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Jeremain Lens oyundan çıkarken, Cyle Larin yerine giren isim oluyor.

69'Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Oğuzhan Özyakup oyundan çıkarken, Adem Ljajic yerine giren isim oluyor.

65'Kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

64'Ceza yayı önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Oğuzhan Özyakup, Yassine Benzia'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

51'Jeremain Lens'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Roman Neustadter kafayla topu uzaklaştırıyor.

50'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yassine Benzia'nın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Fırat Aydınus faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

46'Hakem Fırat Aydınus ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Beşiktaş başlıyor.

45'Hakem Fırat Aydınus ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

43'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Yassine Benzia'nın ceza alanına gönderdiği ortasında hakem Fırat Aydınus faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

40'GOOOLL!!! Beşiktaş, Ryan Babel'in golü ile maçta öne geçiyor. Pepe'nin orta sahada sağ kanattan gönderdiği uzun pasta Roman Neustadter'den seken topu önünde bulan Ryan Babel'in, ceza sahası dışında dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sol köşede ağlarla buluşuyor.

37'Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Atiba Hutchinson istediği vuruşu yapamayınca Harun Tekin topa hakim oluyor.

35'Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda top üst direkten geri geliyor.

34'Hasan Ali Kaldırım'ın ara pasıyla topla buluşan Andre Ayew'in ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

28'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yassine Benzia'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Loris Karius topa hakim olmayı başarıyor.

26'Hızlı gelişen atakta Ryan Babel'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma'nın, rakibini ekarte ederek sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

23'Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Loris Karius topa hakim oluyor.

21'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Ricardo Quaresma'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, savunmadan seken topu önünde bulan Oğuzhan Özyakup'un ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda Harun Tekin topa hakim olmayı başarıyor.

10'Andre Ayew'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Loris Karius topa hakim oluyor.

6'Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında ceza alanında topla buluşan Islam Slimani'nin dönerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta Loris Karius topa hakim olmayı başarıyor.

4'Mehmet Topal'ın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Hasan Ali Kaldırım için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

1'Hakem Fırat Aydınus maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Fenerbahçe başlıyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Reyes, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Lens, Babel