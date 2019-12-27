Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemleri hakkında suç duyurusu

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği, Beşiktaşlı Sanayici, İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği ve Çarşı Ankara Grubu üyesi taraftarlar, "görevi kötüye kullanma" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri iddiasıyla, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının orta hakemi Cüneyt Çakır, Video Hakem Uygulaması (VAR) hakemi Mete Kalkavan ve 4. hakem Alper Ulusoy hakkında İstanbul'a gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Beşiktaşlı Hukukçular Derneği Başkanı İlhan Şevki Masarifoğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında görev alan hakemlerin, yanlı ve kasıtlı kararlarının mutlak suretle yargı incelemesinden geçmesi gerektiğini savundu.

İmtiyaz peşinde olmadıklarını, hem Beşiktaş hem de diğer kulüpler için şeffaf ve adil bir yönetim gösterilmesini talep ettiklerini belirten Masarifoğlu, Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hakem kararlarının hata olarak adlandırılamayacağını, sonucun tasarlanıp hakemler tarafından belirlendiğini öne sürdü.

"TÜRK FUTBOLUNDA ADALETSİZLİK YOK OLSUN"

Beşiktaş camiasının hiçbir zaman saha dışında tasarlanan işlerin içinde olmadığını dile getiren Masarifoğlu, "Bizler, teknik direktörlerin taktiklerinin, futbolcuların alın terlerinin galip gelmesini istiyoruz. Saha dışındaki tasarlamalarla maç sonuçları belli olacaksa bu, Türk futbolunun çöküşü anlamına gelir. Bu nedenle Türk futbolunda adalet var olsun, adaletsizlik yok olsun. Türk futbolunda şeffaflık var olsun, gizlilik yok olsun. Her şey açık ve şeffaf olsun, her şey tartışılsın ve futbol sadece sahada oynansın." diye konuştu.

VAR kayıtlarının devlet sırrı gibi saklanmasını doğru bulmadıklarını ifade eden İlhan Şevki Masarifoğlu, söz konusu kayıtların, gizli kalmasını gerektirir hiçbir yasal düzenleme bulunmadığını, herkesin bu kayıtları öğrenmeye hakkının olduğunu söyledi.

"TÜRK FUTBOLUNA TEMİZ ELLERİN DOKUNMASINI ARZU EDİYORUZ"

Masarifoğlu, VAR kayıtlarının açıklanmasını istediklerini belirterek, "Bizler, Türk futboluna temiz ellerin dokunmasını, insanların gönül rahatlığıyla maçları seyretmesini arzu ediyoruz. Hata insan içindir ama hata kelimesinin arkasına saklanarak arka planda tasarım gerçekleştirilmesinin Türk futboluna faydasının olmadığını değerlendiriyoruz." dedi.

Beşiktaşlı Sanayici, İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Ahmet Münir Yaşar da suç duyurusunun Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin olduğunu dile getirdi.

"KİM İÇİN, NE İÇİN GÖREV YAPIYORSUNUZ?"

Müsabakaların onlarca kamerayla takip edildiğini ve VAR hakemlerinin bu kameraları görebildiğini ifade eden Yaşar, "Ben şimdi soruyorum Mete Kalkavan'a, Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı hareketi görmedin mi? Soruyorum Mete Kalkavan ve Cüneyt Çakır'a, N'Koudou'nun formasından çekilmesini tam da görüş alanınızdayken görmediniz mi? Mete Kalkavan, sen kameralardan görmedin mi? Dördüncü hakem, sadece hakemler sakatlandığı zaman mı devreye giriyor? Neden para alıyorsunuz? Kim için, ne için görev yapıyorsunuz?" diye konuştu.

Suç duyurularının sonuna kadar peşinde olacaklarını ifade eden Yaşar, gerekirse tüm dernek üyelerinin manevi tazminat davası da açacaklarını söyledi. Taraftarlar, açıklamaların ardından adliyeden ayrıldı.

