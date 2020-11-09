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  5. 09 Kasım 2020 22:49

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig’de 9, 10 ve 11. hafta programları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçının tarihi de belli oldu.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
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Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

Öte yandan Süper Lig’de Covid-19 sebebiyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig 5. Hafta karşılaşması ve İzmir’de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşmanın başlama saati de 19.30 olarak belirlendi.

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