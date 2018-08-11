Fenerbahçe - Bursaspor CANLI: 0-1

17'GOOOLL!! Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Yusuf Erdoğan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direkte topa hareketlenen Josef De Souza bu topu kafa ile uzaklaştırmak istiyor. Arka direğe düşen topa hareketlenen William Troost-Ekong kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Bursaspor, William Troost-Ekong'un golüyle skoru 1-0'a taşıyor.

13'Orta alanda karşılıklı yapılan top kayıpları ile oyun devam ediyor.

9'Orta alandan başlayan atakta kısa pasla sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan ofsaytta kalıyor.

7'Sol kanatta kısa pasla topla buluşan Yusuf Erdoğan ofsaytta kalıyor.

4'Ceza sahası dışı sağ çaprazda kısa pasla topla buluşan Josef De Souza kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top savunma oyuncularından geri dönüyor.

2'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Aytaç Kara ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu savunma oyuncuları kafa ile ön direkte uzaklaştırıyor.

1'Hakem Halil Umut Meler maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe takımının vuruşuyla oyun başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’de Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun açılış haftasında Fenerbahçe, Bursaspor’u konuk ediyor. Geçen sezonu ikinci sırada bitiren ve köklü bir değişim yaşayan sarı-lacivertliler, Ali Koç başkanlığında ve Phillip Cocu yönetiminde Kadıköy’deki ilk resmi maçına çıkıyor.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Barış, Giuliano, Ayew, Soldado

BURSASPOR: Harun, Barış, Ertuğrul, Ekong, Aziz Behich, Badji, Aytaç, Lima, Furkan, Yusuf, Necid