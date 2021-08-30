Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altay'la karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-0 yenerek puanını 9'a yükseltti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda oldukça dirençli bir görüntü çizerken mücadele orta sahaya sıkıştı. İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte sahada oyunu rakip ceza alanına yığmak isteyen bir Fenerbahçe vardı. Delici koşularla rakibinin katı defansını açmak isteyen sarı-lacivertliler bir süre bunda başarılı olamadı. 51. dakikada sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası dışından vurduğu enfes şutla takımını 1-0 öne geçirdi. Hemen bu golden 4 dakika sonra 55. dakikada son haftaların formda ismi Enner Valencia, sarı-lacivertlileri 2-0 öne geçiren golü kaydetti ve maç bu skorla sona erdi. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte ligde 3'te 3 yaparken kalesinde de hiç gol görmedi.