Fenerbahçe efsanesi Özcan Köksoy vefat etti

Fenerbahçe'nin 1960-1969 yılları arasında 9 sezon formasını giyen efsane futbolcularından Özcan Köksoy, 82 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski futbolcularından Özcan Köksoy, 82 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den Köksoy'un vefatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "9 sezon boyunca formamızı giyen eski milli futbolcumuz Özcan Köksoy'u kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 1960-1969 yılları arasında sarı-lacivert formayı giyen Özcan Köksoy, 4 kez lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 de Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferlerinde takımımızda yer almıştı."

Açıklamada, Özcan Köksoy'un cenazesinin yarın İstanbul Aksaray Valide Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verileceği duyuruldu.