Fenerbahçe Emre Mor'u bitiriyor !

Önce genç yıldızı, ardından B. Dortmund'u ve son olarak hocaları Bosz'u ikna eden F.Bahçe büyük bir transfer başarısına imza atmak üzere.



Fenerbahçe, geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak görülen Emre Mor'u bünyesine katıyor. Almanya, İngiltere ve İspanya'dan talipleri olan Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki Türk yıldızı, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, müthiş transfer harekatında haftalar önce Emre Mor ile yıllık 2 milyon euro'ya el sıkıştı.

Ancak Borussia Dortmund yönetimini ve yeni hocası Bosz'u ikna etmek ise hiç kolay olmadı. Günler süren zorlu görüşmelerin ardından Bosz, genç yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanmasına onay verdi. Son olarak Borussia Dortmund'la kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euro'ya anlaşma sağlandı. Artık transferin önünde engel kalmadı. Taraftarlar sabırsızlıkla süper yeteneğin İstanbul'a gelmesini bekliyor.

USLU MÜJDEYİ VERDİ

F.Bahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Emre Mor harekatıyla ilgili ilk kez konuşurken taraftarı sevindirecek çok önemli açıklamalar yaptı. Uslu, "Emre başka takıma kiralanacaksa o zaman futbolcunun önceliği bizde. Emre'nin 25 Temmuz'dan önce İstanbul'a gelmesi zor ama o tarihe kadar umulmadık bir gelişme olursa 25 Temmuz'dan da önce gelebilir" diyerek müjdeyi verdi.

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