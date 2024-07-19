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Fenerbahçe En-Nesyri ile anlaştı: İşte ödenecek bonservis

Fenerbahçe En-Nesyri ile anlaştı: İşte ödenecek bonservis
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Fenerbahçe'nin, Faslı yıldız Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin 20 milyon bonservis ödemesi bekleniyor.

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Faslı yıldız Youssef En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de yıllık 4 milyon Euro net ücret ve başarı bonusu kazanacağı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Sevilla'ya 20 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın cuma günü gerçekleştirdiği antrenmanda yer almadı. Sevilla, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığını duyurdu. Ancak İspanyol basınında yer alan haberde Youssef En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sevilla ile sözleşmesi 2025'te sona erecek 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Sevilla formasıyla toplamda 196 maça çıkan tecrübeli golcü, 73 gol ve 7 asist yaptı.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Youssef En Nesyri Fas
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