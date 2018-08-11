Fenerbahçe evinde galibiyetle başladı !

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Benfica maçının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Cocu, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla yapılan maçın ilk 11'inde şans verdiği Eljif Elmas, Alper Potuk, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı Bursaspor karşılaşmasında yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu futbolcuların yerine ilk 11'de Josef de Souza, Andre Ayew, Barış Alıcı ve Roberto Soldado'ya görev verdi.

Bursaspor'da ise yeni transferlerden Necid ve Lima ve Badji kendilerine ilk 11'de yer buldu.

Fenerbahçe karşılaşmaya taraftarının yoğun desteğiyle başladı. Ancak Bursaspor özellikle Yusuf'a atılan toplarla etkili oldu. İlk golü bulan da konuk takım oldu.





16. dakikada sağdan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı korner atışında, ön direkte Fenerbahçe savunmasından seken topu arka tarafta Ekong kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.





Fenerbahçe bu gole hemen karşılık vermeyi başardı. 20. dakikada Mehmet Topal ceza sahasında Yusuf Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Halil Umut Meler, maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) ile görüştükten sonra penaltı atışını kullandırttı. Atışı kullanan Giuliano topu ağlara gönderip skoru dengeledi. Brezilyalı böylece ligde Fenerbahçe'nin attığı son 6 gole etki etmiş oldu.

Golden sonra taraftarın desteğiyle baskısını artıran Fenerbahçe galibiyet golünü de 8 dakika sonra buldu. Giuliano'nun soldan ortasında ceza sahasında Soldado kafayla topu altıpasın gerisinde bulunan Josef'e indirdi. Bu futbolcu yaptığı vuruşta topu filelere yolladı.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Halil Umut Meler bir kez daha VAR'a başvurdu. Hızlı Bursaspor atağında Lima, Skrtel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem önce penaltıyı verdi, ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonun başında Yusufun ofsaytta olduğu gerekçesiyle kararını iptal etti.

kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Fenerbahçe, hem sezona 3 puanla başladı, hem de Benfica maçı öncesinde moral kazanımış oldu.