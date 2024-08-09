Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi

Fenerbahçe yönetimi, İngiliz ekibi Brighton'ın 35 milyon euroluk teklif verdiği Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dünya devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir hamle hazırlığında olduğu iddia edildi. Brighton'ın 35 milyon euroluk rekor teklifi sonrası Fenerbahçe yönetimi futbolcuyla ilgili yeni bir karar aldı.

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ

Son olarak milli futbolcunun en ciddi talipleri arasında yer alan Brighton'ın teklifini 35 milyon euroya çıkardığı ifade edildi. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bu rekor teklife rağmen Ferdi Kadıoğlu'nu satmaya niyeti yok.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sarı-lacivertli yönetim sürpriz bir hamleyle Ferdi Kadıoğlu'na 5 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe, yeni sözleşmeyle birlikte Ferdi Kadıoğlu'nun da maaşına ciddi bir zam yapacak.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı.

Sabah Gazetesi