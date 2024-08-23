Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Fenerbahçe'yle anlaşma sağladı.

Brighton & Hove Albion, milli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İMZAYA GİDİYOR

Brighton & Hove Albion'ın anlaşmaya vardığı Ferdi Kadıoğlu bugün İngiltere'de olacak.

24 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte saat 20.30’da Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla İngiltere’ye gitti.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer durumuna ilişkin bir bilgilendirme yayınladı:

Açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere’ye gidecektir." ifadeleri kullanıldı.