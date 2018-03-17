Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy Ülker Stadı’nda karşı karşıya geldi. Heyecanı yüksek derbide iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmamak, Galatasaray ise liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak için çıktı maça… Tüm Türkiye’nin kilitlendiği derbiye Aykut Kocaman, Mehmet Ekici sürprizi ile maça başlarken, Fatih Terim, uzun süren sakatlığını atlatan Fernando’yu orta sahaya monte etti. İki takımın da kontrollü başladığı maç birkaç pozisyon dışında orta saha mücadelesi olarak başladı. Ezeli rakiplerin birbirlerini tarttığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısı ise tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Karşılıklı iki kalede yaşanan pozisyonlarda Muslera ve Volkan rakip forvetlere gol izni vermedi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Fernandao, sağ kanattan yapılan ortaya yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe taraftarlarını ayağa kaldıran vuruş öncesi ofsayt pozisyonunda bulunan Fernandao’nun golü, geçerlilik kazanmadı. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın maçı çevirmek için büyük çaba harcamasına rağmen top ağlara girmedi. Özellikle son dakikalarda orta sahasını boşaltan iki takımın hızlı hücumları temposu yüksek bir maç izletti. Son 5 dakikada Fernandao’nun karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera’nın kurtarışı ve Maicon’un direkten dönen serbest vuruşu derbideki heyecanı arttırdı.

Bu beraberlikle puanını 54 yapan Galatasaray, bu haftayı da liderlik koltuğunda tamamlamayı başardı. Fenerbahçe’nin puanı ise 48 oldu.