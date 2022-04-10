Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin güleni Fenerbahçe oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. İşte Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Süper Lig Puan Durumu ...

Fenerbahçe ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 32'nci haftasında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Atilla Karaoğlan'ın orta hakem olarak düdük çaldığı maç Fenerbahçe'nin 2-0 galibiyetiyle son buldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 26'ncı dakikada Miha Zajc ve 68'inci dakika Serdar Dursun'dan geldi.

Bu skorla puanını 59'a yükselten Fenerbahçe Süper Lig'te 2'nci sıraya yükseldi. Fenerbahçe'nin lider trabzonspor ile arasında ise 13 puan fark var. Süper Lig'te 41 puanlı 5 takımdan biri olan Galatasaray ise 13'üncü sırada.

Mücadelenin 62. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na faul yapan İrfan Can Kahveci, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kart sınırında bulunan yıldız futbolcu, gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 kazanmayı bilmişti.

Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmamış, son 2 maçtan da 3 puanla ayrılmıştı. Galatasaray son olarak 20 Kasım 2016 tarihinde Ülker Stadyumu’nda oynanan derbide Kanarya’ya 2-0’lık skorla yenilmişti. Bu müsabakanın ardından oynanan 4 maçta Galatasaray 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, son iki karşılaşmada da 3 puanla sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe'de 3 eksik, tek değişiklik

Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın yanı sıra Tisserand, kadroda yer almadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 31’inci haftasında oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre tek değişikliğe gitti. Kartal, Novak’ın yerine Ferdi Kadıoğlu’na forma verdi. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray maçına şu 11’le çıktı: “Altay, Osayi, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.” Öte yandan sarı-lacivertli ekipte bu sezon gösterdiği performansla beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı. Son olarak Giresunspor maçında 11’de yer alan genç futbolcu, Kayserispor mücadelesine ise sonradan dahil olmuştu. Ferdi Kadıoğlu, 6 maç sonra 11’de görev aldı.

Galatasaray'da tek değişiklik var

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. İspanyol teknik adam, sağ bekte Ömer Bayram’ın yerine Omar Elabdellaoui’yi sahaya sürdü. Geçtiğimiz hafta oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde 11’de başladı. Genç kanat oyuncusunun derbide oynayıp, oynamayacağı hafta boyunca konuşulmuştu.

İşte sıcak dakikalarla derbide yaşananlar...

90+2' Orta alanda Taylan, Pelkas'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

88' Çıkarken kaptırılan topta Taylan savunma arkasına Kerem'i kaçırmak istedi ancak Kim Min-Jae son anda kademeye girdi.

86' Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Halil topu ağlara gönderdi ancak hakem Atilla Karaoğlan Halil'in topa elle müdahale ettiğini belirtti. Gol yok.

79' Galatasaray'da Halil, savunma arkasına sarkan Babel'i düşündü ancak savunmada Ferdi araya girdi ve tehlikeyi önledi.

71' Fenerbahçe'de İrfan Can ceza sahası içinde dengesi kaybetti ve yere düştü. Hakem Atilla Karaoğlan elle oynama tespit etti.

68' GOL | Fenerbahçe Serdar Dursun'un golüyle 2-0 öne geçti. Sağ kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği top kafalardan sekti ve arka direkte Serdar'ın önünde kaldı. Onun düzgün kafa vuruşu ağlarla buluştu.

62' İrfan Can orta alanda Kerem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

61' Rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruşta Alexandru Cicaldau ortaladı savunma karşıladı. Dönen topu Babel içeriye doldurdu ancak Cicaldau istediği gibi topa dokunamadı, aut.

58' Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, orta alanda Crespo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

57' Babel'in pasıyla savunma arkasına sarkan Gomis karşı karşıya yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı. Pozisyon sonrası Gomis için ofsayt bayrağı havaya kalktı.

55' Savunma arkasına atılan topta Mert Hakan'dan önce orta alanda Marcao araya girdi. Pozisyon sonrası tansiyon yükseldi. Mert Hakan faul itirazları sonucu sarı kart gördü.

53' Rakip ceza sahasına yakın bir bölgede Kerem, İrfan Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı, faul

47' Rakip yarı alanın ortalarında Cicaldau savunma arkasına sarkan Kerem'i düşündü ancak Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

45' Serbest vuruş öncesi Babel, yaptığı itiraz sebebiyle sarı kart gördü.

42' Galatasaray'da Kerem, Berkan'ın derin pasıyla kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ama kaleci Altay gole izin vermedi.

39' Galatasaray'da Marcao kendi yarı alanında Rossi'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

35' Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşu savunmadan döndü. Sonrasında Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Bright Osayi-Samuel sol çaprazdan kaleyi düşündü top yandan auta gitti.

34' Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta ceza sahası dışında topla buluşan Alexandru Cicaldau'nun vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

33' Rakip yarı alanın ortalarında Serdar Aziz, Gomis'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

30' Galatasaray'da Kerem sol kanattan ceza sahasına iyi girdi ancak karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamadı, aut.

26' GOL | Fenerbahçe, Miha Zajc'ın golüyle 1-0 öne geçti.Sağ kanattan son çizgiye inen Bright Osayi-Samuel yerden dışarıya doğru iyi çıkardı. O bölgede Miha Zajc sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

18' Savunma arkasına atılan topta Osayi Samuel'den önce Patrick van Aanholt topu kornere gönderdi.

12' Sol kanattan topu alan Berkan yerden ceza sahasına sert ortaladı. Savunmada Kim Min-Jae son anda topu uzaklaştırdı.

11' Fenerbahçe'de İrfan Can'ın ceza sahasına gönderdiği topta Serdar Dursun topa vurmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

5' İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. Dönen topu Ferdi ortaladı, Serdar Dursun kafayı vurdu ama top yandan auta gitti.

2' Serdar Aziz'in savunma arkasına gönderdiği topa Mert Hakan'dan önce Patrick van Aanholt müdahale etti.

1' Dev derbi Atilla Karaoğlan'ın işareti ile başladı.