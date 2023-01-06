Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

8 Ocak Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 8 Ocak Pazar günü ekranlara gelecek. Karşılaşma Bein Sports üzerinden canlı izlenebilecek.

DERBİ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

GS TV SUNUCUSU AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray-Ankaragücü maçı sonrası GS TV ekranlarında yayınlanan programın sunucusu Ebru Gürsoy, derbinin hakeminin Halil Umut Meler olacağını duyduklarını belirtmişti.

Programın sunucusu Ebru Gürsoy, "Derbinin hakemi muhtemelen Halil Umut Meler olacak. Onun da siparişi verilmiş. Bunlar bizim kulağımıza gelen duyumlar." ifadelerini kullanmıştı.

SÜPER LİG'E 6 YENİ HAKEM

Öte yandan Süper Lig hakemleri arasına Burak Pekkan, Cihan Aydın, Turgut Doman, Direnç Tonusoğlu, Yiğit Aslan ve Murat Erdoğan eklendi.

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İşte o isimler:



Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Onur Özütoprak, Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu.