Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.
Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.
Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
6. HAFTANIN HAKEMLERİ
Ligde 6'ncı haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
20 Eylül Cuma:
20.00 Hatayspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 Konyaspor-Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe-Kayserispor: Ozan Ergün
Fırat Aydınus açıklamıştı
Eski hakem Fırat Aydınus, EXXENSPOR'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Aydınus, ''Haftaya derbi maçına Atilla Karaoğlan hazırlanıyor gibi görüyorum.'' demişti.
Atilla Karaoğlan, 2. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak
Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 1 kez Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede düdük çaldı. 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.
Karaoğlan kariyerinde ayrıca daha önce 2 kez Galatasaray - Beşiktaş, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.
Atilla Karaoğlan'ın görev aldığı derbiler şöyle:
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
09.12.2023
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3
03.08.2024
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5
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