Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak.

Cumartesi günü oynanacak olan dev derbide düdük çalacak olan hakem açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

6. HAFTANIN HAKEMLERİ

Ligde 6'ncı haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Hatayspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 Konyaspor-Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Beşiktaş-Eyüpspor: Zorbay Küçük

20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Göztepe-Kayserispor: Ozan Ergün

Fırat Aydınus açıklamıştı

Eski hakem Fırat Aydınus, EXXENSPOR'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Aydınus, ''Haftaya derbi maçına Atilla Karaoğlan hazırlanıyor gibi görüyorum.'' demişti.

Atilla Karaoğlan, 2. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 1 kez Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede düdük çaldı. 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı.

Karaoğlan kariyerinde ayrıca daha önce 2 kez Galatasaray - Beşiktaş, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.

Atilla Karaoğlan'ın görev aldığı derbiler şöyle:

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

09.12.2023

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

03.08.2024

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5