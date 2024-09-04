Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de erteleme haftası ile 5. ve 6. hafta programları açıklandı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

TFF, Süper Lig'de erteleme haftası ile 5. ve 6. hafta programlarını duyurdu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi saat 20.00'da oynanacak.

TFF'den yapılan şöyle:

"Kulüplerimizin seyahat ve konaklama planlarını daha sağlıklı yapabilmesi adına, ilk olarak 3. hafta erteleme müsabakaları ile 5. ve 6. hafta müsabaka programları ilan edilmiştir. İlk yarının sonuna kadar oynanacak olacak müsabakalara ilişkin program ise önümüzdeki hafta ilan edilecektir.

Bilindiği üzere, UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir. Müsabakaların oynatılacağı taslak tarihler, kulüplerimizin erteleme tarihinde mücadele ettiği turnuvalara göre ilan edilmiştir. Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sezon planlamasına göre uygun olan 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde müsabakaların oynatılmasına karar verilmiştir."