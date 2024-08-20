Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı
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TFF, Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar da bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Açıklanan kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlara da yer verildi.
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